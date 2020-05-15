كين يؤكد على ضوابط السلامة قبل استئناف الدوري الإنجليزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هاري كين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم توتنهام أن اللاعبين ينتظرون تحديد الإرشادات الصحية الواجب اتباعها بعدما أجازت الحكومة استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اعتباراً من الشهر المقبل، والمعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن إثر اجتماعه مع المسؤولين عن كرة القدم في البلاد، عن وضع «خطط لاستئناف اللعبة في إنجلترا»، على الرغم من عدم تحديد أي موعد رسمي لذلك حتى الآن.

وتأمل رابطة الدوري الممتاز باستئناف النشاط الذي توقف منتصف مارس الماضي، في 12 يونيو خلف أبواب موصدة.

وأبدى كين أمله في الانتقال من التدريبات الفردية إلى الجماعية بمجموعات صغيرة، لكنه رأى ضرورة توفير معلومات إضافية قبل الإقدام على خطوة من هذا النوع.

وقال في هذا الصدد لبرنامج إذاعي بريطاني: «لا أعتقد أن أحداً يعرف الإجابة الصحيحة في الوقت الحالي. أعتقد أن أغلبية اللاعبين يتطلعون قدماً إلى اللعب مجدداً بأسرع وقت ممكن، لكننا ندرك أيضاً أنه يجب أن نكون سالمين لأقصى درجة».

وتابع: «من خلال ما سمعته، بالطبع لم أرَ العديد من زملائي، الجميع بخير، نريد أن يقدم لنا الدوري الممتاز خطة، وأن نعرف ما ستكون عليه».

وكشف كين أنه خضع مع زملائه في النادي اللندني لفحوص أولية لكشف «كوفيد - 19»، من دون تسجيل أي حالة إيجابية.

وأضاف: «قبل نحو أسبوع، بدأنا نذهب إلى مقر التدريب، وسمح لنا بالتواجد مع أحد أفراد الجهاز الفني على أرضية الملعب، مع ضرورة احترام التباعد بين مختلف الأشخاص».

وتابع: «خضع جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لفحوص الاثنين، وجاءت كل النتائج سلبية وكان الأمر جيداً».

واعتبر قائد منتخب «الأسود الثلاثة» أن ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين يستحق أن يحمل اللقب، لكن في ظل غياب أنصار الفريق سيكون الأمر غريباً. لم نشهد أوقاتاً مماثلة في حياتنا.