دورة لبحث تعديلات قانون كرة السلة بمشاركة 120 مدرباً وحكماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالتعاون بين اتحاد الإمارات لكرة السلة ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، تم تنظيم دورة افتراضية حول قانون كرة السلة عبر الفيديو كونفرنس، بمشاركة 120 مدرباً وحكماً مثلوا العديد من أندية ومراكز أصحاب الهمم، وكذلك الأندية والأكاديميات المختلفة في الدولة.

وتأتي ورشة تأهيل مدربي كرة السلة في الأولمبياد الخاص ضمن سلسلة جديدة من الندوات وورش العمل الإلكترونية للمدربين والإداريين التي يتم تنظيمها مع الاتحادات والجهات الرياضية المختلفة، لتعزيز قدرات الكوادر العاملة والمنتسبة للأولمبياد الخاص الإماراتي، وإطلاعهم على آخر المستجدات في المجال الرياضي المختص برياضات اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية والإدارية، ونشر الثقافة الرياضية الصحيحة بين جميع أفراد المجتمع.

وأشرف على الدورة المحاضر والمراقب الدولي محمد قاسم دعدوش، سكرتير عام لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة السلة، حيث تمت تغطية محتوى الدورة الذي ضم التعديلات التي طرأت على القانون الدولي للعبة كرة السلة، وتحديداً المواد المتعلقة بإصابة اللاعبين، واللاعب في حالة تصويب على السلة، والتبديل، والخطأ المزدوج، والأسطوانة الوهمية، وأخطاء سوء السلوك، وواجبات المسجل والميقاتي، ونظام الإعادة الفوري I RS، وصحيفة التسجيل، والتبديل.

ويقدم اتحاد كرة السلة دعماً فنياً وتعاوناً كبيراً لبرامج الرياضة والمسابقات بمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي من خلال إدارة وتحكيم الفعاليات الرياضية لأصحاب الهمم، وتوفير الكوادر الفنية والتحكيمية اللازمة لتطوير المدربين والحكام بالأولمبياد الخاص، إلى جانب التعاون في تقديم سلسلة من ورش العمل عن بعد لتطوير مهارات المدربين وتقديم أفضل مستوى فني لأبنائنا من أصحاب الهمم من الرياضيين في الأندية والمراكز والمدارس.