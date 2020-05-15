المدام ينظم أمسية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني بإمارة رأس الخيمة وبدعم مجلس الشارقة الرياضي، نظم نادي المدام بالتعاون مع مبادرة شكراً لعطائك للمسؤولية المجتمعية، أمسية حوارية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني بعنوان «زايد باقٍ في قلوبنا» لاستذكار مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومواقفه وأعماله الإنسانية داخل دولة الإمارات وخارجها وكيف أن أبناءه مستمرون على نهجه في العطاء والخير.

وأوضح سيف غدير الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الإستراتيجية والتميز المؤسسي أن الأمسية استضافت كلاً من سلطان علوان وكيل وزارة التغيير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة والدكتورة آمنة خليفة آل علي أستاذ أصول التربية وعضو مجلس إدارة غرفة عجمان ورئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور جاسم خليل ميرزا إعلامي وأكاديمي ورئيس جمعية الاجتماعيين.

حيث بثت الأمسية الحوارية على منصات النادي الإلكترونية بمشاركة أكثر من ألف متابع من جميع أنحاء الدولة من المواطنين والمقيمين ومن مختلف الجنسيات، بهدف تسليط الضوء على دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمة الله» في دعم العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم.

وأدار الأمسية المستشار بشار علي، حيث تحدث المشاركين في عطاء المغفور له على كافة الصعد الاجتماعية والأسرية والبيئية والتراثية، وكيف ساهم المغفور له في تأسيس الدولة وسن القوانين التي تساعد على بناء الدولة وتطورها في مختلف مجالات الحياة.