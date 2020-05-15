ووهان الصينية تجري فحوص «كورونا» لـ 30% من سكانها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام رسمية: إن مدينة ووهان الصينية أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة من سكانها البالغ عددهم 11 مليوناً للكشف عن فيروس كورونا المستجد منذ إبريل / نيسان، وستركز الآن على فحص بقية السكان.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في تقرير نشر في ساعة متأخرة من يوم الخميس: إن إجراء فحوص لجميع سكان المدينة ينبغي أن يعطي السلطات مؤشراً واضحاً على عدد الحالات الحاملة للفيروس ولم تظهر عليها أعراضه، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح الشركات والمدارس.

وذكرت وكالة «شينخوا‭‭‭ «‬‬‬عقب اجتماع لحكومة ووهان أن الأولوية ستمنح للسكان الذين لم يخضعوا للاختبار من قبل، وكذلك لمن يعيشون في مجمعات سكنية شهدت تسجيل حالات إصابة سابقة، وأيضاً المقيمين في مناطق قديمة أو مكتظة بالسكان.

وزادت المخاوف من حدوث موجة ثانية من الإصابات مطلع هذا الأسبوع، بعد أن سجلت ووهان سلسلة من الإصابات هي الأولى منذ رفع حالة العزل العام على المدينة في الثامن من إبريل / نيسان. والحالات الأخيرة كانت لحاملين للفيروس لم تظهر عليهم أعراض المرض، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وكانت «رويترز» قد ذكرت في 11 مايو / أيار، نقلاً عن وثيقة داخلية أرسلت لمسؤولي الأحياء، أن المدينة تخطط لإجراء حملة فحوص للحمض النووي بمختلف مناطقها على مدى عشرة أيام. وسيعني هذا إجراء ملايين الاختبارات في إطار زمني ضيق.

وأجرت ووهان 1.79 مليون اختبار في الفترة من الأول من إبريل / نيسان إلى 13 مايو / أيار، وفقاً لإحصاء لـ «رويترز» يستند إلى التقارير اليومية التي تنشرها لجنة الصحة في المدينة.

وإذا كان تقرير «شينخوا» عن إجراء ثلاثة ملايين اختبار منذ إبريل / نيسان يستند أيضاً إلى أرقام لجنة الصحة، فقد يشير ذلك إلى أنه تم إجراء ما يصل إلى 1.2 مليون اختبار في 14 مايو / أيار وحده.

ويقول خبراء: إن حملة الاختبارات الجماعية تجرى على نطاق لم يسبق له مثيل، وهو ما يكشف مدى القلق من حدوث موجة ثانية، بينما يحذر آخرون من الأخطاء المحتملة التي قد تقع أثناء إجراء الفحوص بسبب الكم الهائل من عمليات سحب العينات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان اليوم الجمعة: إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 مايو / أيار ارتفاعاً من ثلاث حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في بر الصين الرئيسي حالياً 82933، بينما ظلت محصلة الوفيات عند 4633 دون تغيير.