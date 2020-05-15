فرنسا تُطلق خطة إنقاذ للقطاع السياحي بـ 19 مليار يورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرنسا عن خطة إنقاذ بقيمة 19 مليار يورو، لمساعدة قطاعها السياحي على الصمود في وجه أزمة وباء كورونا التي تسببت بإغلاق فنادق ومطاعم في بلد يعد الأكثر استقطاباً للسياح في العالم.

وتتضمن الخطة استثمارات مباشرة عامة بقيمة 1,3 مليار يورو، إضافة إلى قروض مدعومة من الحكومة وتوسيع المستفيدين من «صندوق تمويل تضامني»، وفق ما قال رئيس الوزراء إدوارد فيليب.

وأضاف فيليب: «كل ما يضرب قطاع السياحة يصيب بشكل واضح قلب فرنسا»، مشدداً على أهمية إحياء قطاع يدرّ نحو 8% من دخل البلاد، ويوظف نحو مليوني شخص.

وستكون هناك أيضاً سلسلة إجراءات للمساعدة تشمل تأجيل سداد القروض. وبحسب فيليب، فإن التدخل الحكومي يمثل «التزاماً بأكثر من 18 مليار يورو من التمويل الحكومي، وهو أمر غير مسبوق وهائل وضروري».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فرنسا استقبلت نحو 90 مليون سائح أجنبي العام الماضي، لكن إغلاق البلاد للحد من انتشار الفيروس أدى إلى إقفال 95% من فنادقها منذ منتصف مارس/آذار.

ولفت فيليب إلى أن المقاهي والمطاعم في المناطق الخضراء ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتباراً من 2 يونيو/حزيران، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم انحراف الوباء عن مساره التنازلي مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة.

وكشف فيليب أيضاً أنه سيسمح للفرنسيين بالخروج لقضاء عطلاتهم الصيفية في يوليو/حزيران، وأغسطس/آب، لكن فقط داخل الأراضي الفرنسية.