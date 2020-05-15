روبوت للمساعدة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع تشكل طوابير طويلة أمام متاجر المأكولات والمشروبات في الهند إثر تخفيف تدابير الإغلاق، وجد كارثيك فيلايوثام طريقة للالتزام بالتباعد الاجتماعي عبر تطوير روبوت قادر على التبضع نيابة عنه.

هذه الآلة البسيطة هي عبارة عن صندوق من الكرتون على لوح خشبي محمول على أربع عجلات. وقد احتاج مطورها وهو مهندس كمبيوتر يومين للانتهاء من صنعها بكلفة قاربت 3 آلاف روبية (40 دولاراً).

لكنها تقدم خدمة بالغة الأهمية في زمن وباء كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم وأودى بحياة 297 ألفاً.

وقال فيلايوثام (31 عاماً): «سيّـرت الروبوت إلى متجر المشروبات في تجربة لأظهر كيف يمكن استخدامه في مكان مكتظ والتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد».

وأضاف «لقد اختبرت هذه الآلة في الشوارع من دون أي مشكلة والأمور سارت بسلاسة حتى لدى المرور عند مطبات تخفيف السرعة في الشوارع؛ إذ إني زودتها بنظام لتخفيف الصدمات».

ويتحكم فيلايوثام بهذا الروبوت الصغير من منزله في مدينة كويمباتور الكبيرة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند. والروبوت موصول بهاتف ذكي يمكنه من تلقي الأوامر عبر شبكة الإنترنت، ويمكن للروبوت أن يحمل بضائع يصل وزنها إلى 50 كيلوجراماً.

وأشار فيلايوثام إلى أن «ميزة الروبوت الذي طورته هو أنه في إمكان أي مكان حول العالم التحكم به. ويمكن الدفع عبر محفظة إلكترونية على الأجهزة المحمولة أو عن طريق نظام إلكتروني للدفع عن بُعد».