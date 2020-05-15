لندن تطالب بمساعدة طارئة لإنقاذ النقل المشترك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر رئيس بلدية لندن صادق خان، من توقف حركة الحافلات والمترو ما لم تصرف الحكومة مساعدة طارئة مع بدء تخفيف تدابير الحجر في البلاد.

وتراجعت مداخيل شركة «ترانسبورت فور لندن» بنسبة 90% خلال الأسابيع السبعة للحجر المفروض في المملكة المتحدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، ما زالت الشركة قادرة على تغطية تكلفة التسيير البالغة 600 مليون جنيه إسترليني بالاعتماد على احتياطياتها، لكن هذه الأخيرة ستتراجع إلى مستوى يحتم سن تدابير تقشفية.

وقال خان لراديو «إل بي سي»: «علينا خفض وتيرة الحافلات والمترو للتوفير»، مضيفاً أنه «ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فيجب على المدير المالي لشركة «تي إف إل» احترام الالتزامات القانونية المنوطة به».

ووفق رئيس بلدية لندن، يجب على الشركة قانونياً الحفاظ على توازن في حساباتها، لذلك يجب عليها تقليص خدماتها في وقت عاد فيه العمال إلى استعمال وسائل النقل بعد تخفيف تدابير الحجر يوم الأربعاء.

وفي إطار المرحلة الأولى لرفع الحجر، طلبت الحكومة ممن لا يستطيع العمل من المنزل أن يعود إلى وظيفته، خاصة في قطاعي البناء والصناعة.

وعلى الرغم من توصية الحكومة باللجوء إلى المشي أو الدراجات الهوائية أو أي بديل عن النقل المشترك، تعمل الحافلات والمترو في العاصمة بشكل كثيف في ساعات الذروة.

ويوم الخميس، قال متحدث حكومي إن «أولويتنا هي الوصول إلى اتفاق يسمح بالحفاظ على الخدمة الضرورية للركاب الذين يجب عليهم استعمال النقل المشترك للذهاب إلى العمل»، مضيفاً أن المفاوضات مع «تي إف إل» في «مرحلة متقدمة».

وتابع: «يعني ذلك الإبقاء على الخطوط المهمة، ورفع نسق العمل وحماية مصالح دافعي الضرائب على المدى الطويل».

من جهة أخرى، طالب أيضاً رئيسا بلديتي مانشستر وليفربول، شمال غربي إنجلترا، بدعم حكومي لتمويل النقل المشترك المتأثر بالفيروس.