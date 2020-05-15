شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للقضاء السعودي: تكليف 42 محكمة و67 قاضياً للعمل خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفي، حسبما جاء في صحيفة سبق السعودية.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بتكليف 42 محكمة و67 قاضياً منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية.

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وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل - خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 18 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرّمة، الـمديــنـة الـمـنـوّرة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج.

وكما تم تكليف 9 محاكم عامة في كل من: وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفر الباطن، عرعر، القريات.

وكلّف المجلس أيضاً 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت: الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جدة، الطائف، الـدمام، الأحساء، حفر الباطن، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها.