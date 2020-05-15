بطولة الجوجيتسو التنشيطية تنطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً السبت بطولة الجوجيتسو التنشيطية على أرض جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، أبوظبي، وتأتي ضمن إطار المعسكر التدريبي المغلق الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو للاعبيه ويستمر حتى 24 من الشهر الجاري، وتندرج هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد في مواصلة رحلة الاستعداد والجاهزية الكاملة للاعبين للاستحقاقات القادمة بعد انقضاء جائحة كوفيد 19، وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية صارمة تهدف لحماية صحة وسلامة اللاعبين المشاركين.

وتعد البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر اتحاد الإمارات للجوجيتسو من الاتحادات الرائدة عالمياً التي وضعت قيد التنفيذ خطة متكاملة للحفاظ على لياقة لاعبي المنتخب في ظل الظروف الاستثنائية القائمة، كما ساهم الجهاز الفني واللاعبون في ترجمة هذه الخطة على أرض الواقع من خلال التزامهم ومسارعتهم إلى المشاركة في المعسكر التدريبي المغلق الذي يقيمه الاتحاد.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «تابعنا تحضيرات اللاعبين وحماسهم البالغ خلال المعسكر التدريبي المغلق الذي ينظمه الاتحاد، ولمسنا الجدية المعهودة وتحملاً كاملاً للمسؤولية من قبلهم، وحرصهم على أن يظهروا بالمظهر الذي يليق بسمعتهم ومكانتهم العالمية التي تحققت على مدى الأعوام الماضية وساهمت في وصول جوجيتسو الإمارات إلى منصات التتويج الدولية».

من جانبه قال رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو: إن البطولة التنشيطية ستحمل في طياتها الكثير من المفاجآت لا سيما على صعيد فلسفة وآلية النزالات، وأضاف: «بطولتنا غداً هي بطولة بين الأصدقاء وأفراد البيت الواحد، وقد تعودنا في جميع البطولات المحلية والعالمية أن تكون النزالات بين لاعبين ينتمون إلى نفس الفئة الوزنية، إلا أن المشهد سيتغير قليلاً في منافسات الغد».

وأضاف: «سنشاهد غداً نزالات مختلفة وسيتم دمج فئات الأوزان؛ حيث يتواجه لاعب من فئة 56 كجم مع آخر في فئة 62 كجم، ولاعب في فئة 69 كجم مع آخر ضمن فئة 85، وتساهم هذه الفلسفة الجديدة المتبعة في منافسات اليوم في تعزيز قدرة لاعبي المنتخب على التعامل مع ظروف النزال المختلفة والضغوطات المصاحبة، وجرت العادة في أن يتوقع اللاعبون خصومهم في البطولات المختلفة، وغالباً ما يكون نزالاً متكرراً بين اللاعبين أنفسهم، ولكن عندما نضع اللاعبين في مواجهات غير متوقعة يبدأ اللاعبون في التفكير وبالتالي تتناغم لديهم القدرة البدنية والنفسية والعقلية».

ويشارك لاعبو المنتخب الوطني للجوجيتسو حالياً في المعسكر المغلق الذي ينظمه الاتحاد في فندق نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، حيث يتضمن برنامج المعسكر إقامة البطولة التنشيطية، والتي ستسهم في تعزيز جاهزية لاعبي المنتخب للاستحقاقات الرياضية المقبلة بما في ذلك بطولة الألعاب الشاطئية بالصين في الأول من نوفمبر القادم، وبطولة العالم للناشئين والشباب والكبار تحت مظلة الاتحاد الدولي في شهر نوفمبر أيضاً، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي يخطط الاتحاد لتنظيمها في نوفمبر أيضاً، بالإضافة للارتباطات القارية والعالمية لمنتخبات الناشئين والشباب والكبار.