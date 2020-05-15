«التايكواندو» يطلق بطولة البومسي بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



عقد اتحاد الإمارات للتايكواندو اجتماعه الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة العميد أحمد حمدان الزيودي، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي اللجان العاملة، وناقش الاجتماع كافة المستجدات وبرامج التدريب عن بعد والبطولات التي يتم تنظيمها بالأسلوب ذاته، كما اعتمد الأعضاء إقامة بطولة الإمارات للبومسي عن بعد لكافة الأعمار، وانطلقت أمس الخميس بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والمراكز التخصصية في الدولة، وتستمر خمسة أيام.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد، أن الهدف من إقامة البطولة هو منح المدربين العاملين في الأندية الوقوف على مستويات اللاعبين واللاعبات خلال الفترة الماضية، وتشجيعهم على المواظبة على التدريبات للحفاظ على المهارات الفنية واللياقة البدنية، مشيراً إلى أن المستويات الفنية تبشر بخير، كما ثمن الزيودي جهود الأطقم التدريبية المشرفة على اللعبة وبصماتهم الملموسة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز فارس جابر من نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول في فئة الأشبال، وحل أليكسندر باول من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، ثم زايد سهيل من فريق رايز في المركز الثالث، وفي فئة الأشبال للحزام الأخضر، فاز لاعب الشارقة للألعاب الفردية أسامة محمود لطفي بالمركز الأول، تلاه علي جاسم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وتبعه محب الله حمداني من فريق جولدن سبورت.

يذكر أن البطولة تقام بإشراف كامل من اتحاد التايكواندو عبر السكرتير الفني محمد إسحاق، بينما يتولى تحكيم منافسات البطولة خالد المقبالي رئيس لحنة الحكام، إلى جانب محمد علي حلبوب، ومفلح ناجي مفلح، وطارق قائد علي، وجواد المرابط، وعبد الواحد غزالة، ونوران عزت ومطهر العذري ومراد أحمد علي.