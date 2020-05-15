الألعاب الفردية الشرقاوية تستضيف بطل الجودو إسلام الشهابي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن قطاع الأنشطة الرياضية والمجتمعية بإدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة مبادراته، باستضافة أبرز المدربين واللاعبين والإداريين في الألعاب الفردية، لاستعراض تجاربهم ونقلها للاعبين للاستفادة منها خلال فترة التوقف الحالية، واستضاف في أولى حلقاته لاعب الجودو الأولمبي المصري إسلام الشهابي، الحائز عدداً من الإنجازات الدولية في جلسة نقاشية عن عن بُعد عبر برنامج «زووم».

ويعتبر الشهابي من أبرز اللاعبين العرب في رياضة الجودو، وقد حاز عدداً من الإنجازات الدولية وتم تصنيفه في المرتبة الثانية، علاوة على مشاركته في أربع دورات أولمبية (أثنيا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012، وريو 2016)، وهو حاصل على دبلوم تدريب ي تخصص الجودو.

وأدار الجلسة عضو مجلس الإدارة أيوب لشكري، مشرف القطاع، بحضور الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وتناولت عدداً من المواضيع الخاصة برياضة الجودو وأفضل الممارسات التي ينبغي على اللاعب القيام بها خلال فترة التوقف الحالية، وحفلت بمداخلات من اللاعبين والمدربين واختتمت بتقديم عدد من النصائح والطرق التي تحافظ على ثبات مستوى اللاعب، وتقدمه في اللعبة حتى وصوله إلى المراحل المتقدمة.

واستعرض اللاعب خلال حديثه تجربته مع اللعبة التي امتدت لـ17 عاماً، مشيراً إلى أن أي رياضة تحتاج لبذل مجهود وافر مع الالتزام بتوجيهات المدرب والمحافظة على التغذية السليمة، إضافة إلى تشبع اللاعب بالروح والعزيمة لبلوغ الأهداف التي وضعها، ذاكراً أن رياضة الجودو رياضة أخلاق في المقام الأول وينبغي على اللاعب احترام كافة أعضاء المنظومة من جهاز إداري وفني وزملاء.

وتحدث الشهابي عن التوفيق بين الدراسة والرياضة، مبيناً أن الجانب الأكاديمي يزيد قدرات اللاعب ويجعل ذهنه متفتحاً وفي وضعية أفضل، معدداً الطرق التي اتبعها لمواصلة تعليمه حتى حصول على ماجستير في الهندسة، وذكر لاعب المنتخب المصري أن المحافظة على اللياقة البدنية هي أول مفاتيح النجاح في أي رياضة، مطالباً اللاعبين بضرورة الالتزام بالتدريبات المنزلية التي يجب ألا تقل عن نصف ساعة يومياً في الفترة الحالية.

ورداً على مداخلة خلال الجلسة عن أولويات رياضة الجودو في ما يتعلق بالتغذية السليمة والإعداد النفسي والذهني قبل الدخول في أي منافسة أو بطولة، أوضح أنه لا توجد لديه أولوية معينة، وإنما تتطلب أن يكون اللاعب مدركاً ولديه ثقة في نفسه، ويعرف كيف يدير حياته ويحافظ على تغذيته، مع ضرورة مراعاة كافة الجوانب النفسية والذهنية وتحليه بقدر كافٍ من الثبات الانفعالي والصبر والعزيمة، ووضع هدف الفوز عند الدخول للحلبة، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل تقود إلى النجاح.