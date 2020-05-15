إدارة الشؤون الصحية بنادي الشارقة تعقد اجتماعها الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة الرياضي اجتماعها الأول، برئاسة د. عبدالعزيز المهيري وبحضور جميع أعضاء الإدارة وهم د. صقر المعلا ود. خليل المطروشي ود. زكي المزكي، وتم اختيار د. ايهاب شعيرة منسقاً عاماً للإدارة، ورحب المهيري بالأعضاء ونقل تحيات علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة.

واستهل الاجتماع بالتعاون بين الأعضاء في الإدارة وتم التطرق إلى تقييم الوضع الحالي والتصورات حول الاحتياجات الطبية للنادي ككل في المرحلة المقبلة، كما استعرض الاجتماع إمكانيات النادي الحالية من حيث الوحدات الطبية والأجهزة المتوفرة على جميع المستويات في كرة القدم أو الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية بمراحلها السنية.

وقيم أعضاء الإدارة المشاركات المجتمعية مع المؤسسات الصحية والمستشفيات التي يتم التعامل معها وإمكانية استحداث وتوسيع دائرة المشاركات الجديدة والتي تعود بالنفع على أبناء النادي، وناقش الاجتماع جانب أجهزة العلاج الطبيعي والتأهيل بالوحدات الطبية الموجودة في النادي ومدى إمكانية توفير أجهزة حديثة وجديدة خاصة لتسريع عملية استشفاء اللاعبين عند الإصابات والحمل الزائد نتيجة ضغط جدول اللعبة، وتطرقت الإدارة إلى وضع آلية مناسبة لعملية الفحوص الطبية للاعبين، بحيث تكون باحترافية عالية من خلال المستشفيات الخارجية التي يتم التعامل معها ومدى إمكانية وجود شراكات طبية مع منشآت طبية جديدة.

كما اقترحت الإدارة ضرورة الاستعانة بخبراء في مجال التغذية الصحية الرياضية والطب النفسي وكذلك العلاج الطبيعي للمحافظة على الأنظمة الغذائية لدى اللاعبين وتطبيق أفضل الممارسات الموجودة حاليا في مجال الطب الرياضي، بجانب ضرورة التركيز على التثقيف الصحي لدى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالإضافة التنمية المهنية للعاملين في المجال الصحي بالنادي.