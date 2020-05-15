شكرا لقرائتكم خبر عن «عربي الكاراتيه» ينظم دورة لمدربي «الكاتا» عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب
افتتح الاتحاد العربي للكاراتيه دورة مدربي «الكاتا» عن بعد، التي تستمر فعالياتها حتى يوم الاثنين المقبل، بهدف تزويد المدربين بأحدث الأساليب والخبرات، بما يخدم تطور مستواهم، وتشهد الدورة مشاركة كبيرة بلغت 650 مدرباً من 13 دولة عربية هي إلى جانب الإمارات: مصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين وليبيا والمغرب، فضلاً عن عدد من المدربين العرب المقيمين في أوروبا.
وافتتح الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادات العربي والسعودي وغرب آسيا للكاراتيه، فعاليات الدورة التي تعد الأولى التي يقيمها الاتحاد «أون لاين»، ويحاضر فيها الخبير المصري الدكتور رضا يوسف، ويشمل برنامجها أساسيات «الكاتا»، وبعض «الكاتات» المتقدمة.
وقال المهندس حميد شامس الزرعوني أمين عام الاتحاد العربي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه: «تعد الدورة بداية لسلسلة من الدورات والفعاليات الأخرى التي ستقام عن بُعد حتى انفراج الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا وعودة الأمور إلى مجرياتها الطبيعية، وسعادتنا كبيرة بما نشهده من مشاركة كبيرة تجاوزت 650 مدرباً من مختلف الدول العربية، إضافة إلى المدربين العرب المقيمين في أوروبا، وكل مشارك سيحصل على شهادة في ختام الدورة، عبر البريد الإلكتروني للاتحادات العربية، والبريد الإلكتروني الخاص بكل مشارك في الدورة».
وختم شامس بتوجيه الشكر إلى أيوب لشكري رئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي، وسيد نصر رئيس لجنة المدربين على جهودهما التي تخدم الارتقاء بكاراتيه العرب، وما قاما به من تحضير متميز للدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر «عربي الكاراتيه» ينظم دورة لمدربي «الكاتا» عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.