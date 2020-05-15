«عربي الكاراتيه» ينظم دورة لمدربي «الكاتا» عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب



افتتح الاتحاد العربي للكاراتيه دورة مدربي «الكاتا» عن بعد، التي تستمر فعالياتها حتى يوم الاثنين المقبل، بهدف تزويد المدربين بأحدث الأساليب والخبرات، بما يخدم تطور مستواهم، وتشهد الدورة مشاركة كبيرة بلغت 650 مدرباً من 13 دولة عربية هي إلى جانب الإمارات: مصر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق واليمن ولبنان وفلسطين وليبيا والمغرب، فضلاً عن عدد من المدربين العرب المقيمين في أوروبا.

وافتتح الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادات العربي والسعودي وغرب آسيا للكاراتيه، فعاليات الدورة التي تعد الأولى التي يقيمها الاتحاد «أون لاين»، ويحاضر فيها الخبير المصري الدكتور رضا يوسف، ويشمل برنامجها أساسيات «الكاتا»، وبعض «الكاتات» المتقدمة.

وقال المهندس حميد شامس الزرعوني أمين عام الاتحاد العربي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه: «تعد الدورة بداية لسلسلة من الدورات والفعاليات الأخرى التي ستقام عن بُعد حتى انفراج الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا وعودة الأمور إلى مجرياتها الطبيعية، وسعادتنا كبيرة بما نشهده من مشاركة كبيرة تجاوزت 650 مدرباً من مختلف الدول العربية، إضافة إلى المدربين العرب المقيمين في أوروبا، وكل مشارك سيحصل على شهادة في ختام الدورة، عبر البريد الإلكتروني للاتحادات العربية، والبريد الإلكتروني الخاص بكل مشارك في الدورة».

وختم شامس بتوجيه الشكر إلى أيوب لشكري رئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي، وسيد نصر رئيس لجنة المدربين على جهودهما التي تخدم الارتقاء بكاراتيه العرب، وما قاما به من تحضير متميز للدورة.