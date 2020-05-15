الهند: ارتفاع الوفيات بـ(كورونا) إلى 2649 حالة والإصابات تتجاوز الـ 80 ألفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) في البلاد إلى 2649 حالة وعدد الإصابات إلى 81970 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيانها اليومي حول تطورات انتشار الفيروس أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس في حين تم تسجيل 3967 إصابة جديدة.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 27920 حالة.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) من أشد الولايات تضرراً بـ(كورونا) حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 1019 شخصا بالإضافة إلى إصابة 27524 آخرين حتى الآن تليها ولاية (جوجارات) مع 586 حالة وفاة و9591 إصابة علماً أن هذا الوباء العالمي أصاب 33

ولاية هندية.

وكانت الحكومة المركزية مددت تدابير حالة الإغلاق الكامل في الهند للمرة الثالثة على التوالي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) وقسمت المحافظات إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء بحسب تضررها بالفيروس.