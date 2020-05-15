شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات «كورونا» تقارب 86 ألف حالة في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورنا المستجد (كوفيد ـ 19) في الولايات المتحدة قارب 86 ألفاً، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى نحو 1.4 مليون حالة.

وقالت الجامعة في آخر أرقام أصدرتها ليل الخميس، إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1779 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه بذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى الآن إلى 1.417.777 مليون إصابة، فيما بلغت الوفيات 85898 حالة.

وحافظت ولاية نيويورك على الصدارة بصفتها الولاية الأكثر تأثراً بالفيروس

بتسجيلها 343051 إصابة، و27641 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات «كورونا» تقارب 86 ألف حالة في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.