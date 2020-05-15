«فيسبوك» تبني أضخم كابل «إنترنت» بحري حول إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن تحالف بين «فيسبوك» وعدة شركات اتصالات، عن خطط لأكبر كابل بحري في إفريقيا؛ الأمر الذي من شأنه خفض أسعار البيانات.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل كابل 2Africa الضخم في عام 2023 أو 2024. ويتم بناؤه من قبل اتحاد يضم «فيسبوك» وعدة شركات اتصالات مثل MTN الجنوب إفريقية، وأورانج الفرنسية، وفودافون البريطانية، وChina Mobile الصينية، وSTC السعودية، وشركة الاتصالات المصرية وغيرها.

ويعد المشروع الذي «كشفت روسيا اليوم تفاصيله»، أول كابل في العالم مصمم لخدمة إفريقيا بأكملها، وسيقدم أكثر من السعة الإجمالية لجميع الكابلات البحرية التي تخدم القارة في الوقت الحالي.

وسيصل المشروع الذي يبلغ طوله 37 ألف كيلومتر ـ يعد الأطول في العالم ـ أوروبا (شرقاً عبر مصر)، والشرق الأوسط (عبر السعودية)، و21 عملية إنزال في 16 دولة في إفريقيا.