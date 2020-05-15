شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 38 في تركيا للاشتباه بصلتهم بهجوم مسلح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت السلطات التركية الجمعة، القبض على 38 شخصاً، منهم الزعيم المحلي لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للاشتباه بصلتهم بهجوم مسلح أسفر عن مقتل شخصين في إقليم فان شرقي البلاد.

واستهدف الهجوم الذي وقع أمس الخميس، اثنين من موظفي البلدية ومدنياً كانوا عائدين بعد توزيع مساعدات في أحد الأحياء الخاضعة للحجر الصحي في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

واتهم فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وغيره من المسؤولين، حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.

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