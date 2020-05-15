شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أقل عدد وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة الإسبانية، إنها سجلت أقل زيادة في الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين؛ إذ رصدت 138 وفاة جديدة اليوم الجمعة.

وأضافت أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 27459 شخصاً اليوم الجمعة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 230183 حالة، مقارنة مع 229540 إصابة، أمس الخميس.

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