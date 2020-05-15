شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطنة عمان اليوم تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، منها 80 حالة لعمانيين، و204 حالات لغير العمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة بها 4625 حالة، وعدد الوفيات 19.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها، أن 1350 حالة تماثلت للشفاء، داعية إلى أهمية التقيد التام بإجراءات العزل الصحي.

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