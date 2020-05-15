شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تدرس خفضاً إضافياً لإنتاج النفط في يونيو بين 10-15 ألف برميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير النفط العماني الجمعة أن سلطنة عمان تدرس خفض إنتاجها النفطي في يونيو/ حزيران بكمية إضافية تتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف برميل يومياً، بعد أن نفذت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في أوبك تخفيضات إضافية لتقليص تخمة عالمية.

وقال الوزير محمد الرمحي عن خطط عُمان إن من المرجح أن يتم تفعيل هذا الخفض اعتباراً من يونيو/ حزيران، بعد أن انضمت السلطنة في وقت سابق إلى تخفيضات تُنفذ في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران بجانب أعضاء آخرين في مجموعة أوبك+.

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