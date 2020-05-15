شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل7 من عصابات داعش بضربة جوية جنوب غرب الحضر بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقية اليوم الجمعة، مقتل 7 من عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية جنوب غرب الحضر، بالعراق

وذكر بيان للخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وبأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذت قوات التحالف ضربة جوية على أحد ثلاثة من الكهوف في صحراء جنوب غرب الحضر في محافظة نينوى التي يختبئ فيها جرذان داعش ما أسفر عن قتل 7 منهم".

فيما أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يستغل أزمة تفشي جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية والسياسية، لشن عمليات إرهابية في البلاد.

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وأشار الخفاجي - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - إلى فشل هجوم لتنظيم داعش في السيطرة على قرية مبارك، شمالي قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية.. مضيفا أن قيادة العمليات المشتركة لن تسمح لتنظيم داعش بالسيطرة على أي جزء من أراضي العراق، كما حدث في السابق.

كانت خلية الإعلام الأمني، قد ذكرت أن عناصر من داعش قاموا بمهاجمة قرية مبارك، مساء أمس، بعد إطلاق نار من قبل قناصين تسبب بإصابة 3 مدنيين من سكان القرية، توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى محافظة السليمانية.