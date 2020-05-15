شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء الذكرى الـ72 للنكبة على الفضاء الإلكترونى فى زمن كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "النكبة 72" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خاصة فى الأردن، لإحياء الذكرى الـ72 لنكبة الشعب الفلسطينى فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد حول العالم، وفرضت العديد من الدول بما فيها فلسطين المحتلة قيودا على الحركة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى أصاب أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم وأسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص.





ولذلك حلت المسيرات والمظاهرات الافتراضية، محل المسيرات التى تجوب الشوارع، واجتاحت منصات التواصل الاجتماعى عاصفة احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلى فى الذكرى الـ 72 للنكبة، حيث أعرب الفلسطينيون عبر مواقع السوشيال ميديا عن حزنهم الشديد لفقدان وطنهم فى عام 1948م.

Advertisements





فى إطار ذلك، يقول فايد السيد على "تويتر" مشاركا في هاشتاج "النكبة 72" :"72 عاما من النكبة .. 72 عاما وفلسطين محتلة.. اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فـ يارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين، اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الاقصى رداً جميلاً .. إنا منها.. وإنا إليها راجعون إن شاء الله".





من جانبه قال آخر "عالخيمة كتبنا الوعد راح نستنى رجعتنا وخبينا قوشان الأرض بين سنين غربتنا، وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا 72 عام على نكبه فلسطين 15/5/1948".





فيما علقت أخرى قائلة "العودة حق كالشمس.. فلسطين من البحر إلى النهر .. نكبة72"، بينما نشر حساب آخر صورة لجنود الاحتلال الإسرائيلى وهم يعتلقون طفلا، معلقا على الصورة قائلا "فتى صغير يحكي قصة فلسطين، انظروا إلى هذا الاحتلال.. 23 جنديًا صهيونيًا يأسرون شابًا فلسطينيًا شجاعًا".



