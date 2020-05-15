شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تنفي سيطرة داعش على قرية مبارك في ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الجمعة، سيطرة عصابات داعش الإرهابية على قرية مبارك في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي : إنه"لا توجد أي سيطرة لداعش الإرهابي على هذه القرية، وإنما كان هناك مجرد تعرض من ثلاثة عناصر إرهابية من خلال إطلاق نار بإتجاه القرية"، لافتاً الى أن"القوات الأمنية طاردت العناصر الإرهابية بإتجاه الجبال".

وأوضح الخفاجي أن"هناك خلايا نائمة ولديها حواضن ونتيجة للضغط الكبير الذي تمارسه القوات الأمنية على تلك العصابات فإنها لا تمتلك أيخيار غير الاستسلام أو تنفيذ عمليات إرهابية في سبيل البقاء على قيد الحياة".

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فيما قتل فردان من قوات الأمن العراقية وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عبوة ناسفة انفجرت في قوة تابعة إلى فوج المغاوير الأول بقيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد ومجند، وإصابة 4 آخرين.