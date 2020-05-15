اخبار الخليج

العراق تنفي سيطرة داعش على قرية مبارك في ديالى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تنفي سيطرة داعش على قرية مبارك في ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الجمعة، سيطرة عصابات داعش الإرهابية على قرية مبارك في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي : إنه"لا توجد أي سيطرة لداعش الإرهابي على هذه القرية، وإنما كان هناك مجرد تعرض من ثلاثة عناصر إرهابية من خلال إطلاق نار بإتجاه القرية"، لافتاً الى أن"القوات الأمنية طاردت العناصر الإرهابية بإتجاه الجبال".

وأوضح الخفاجي أن"هناك خلايا نائمة ولديها حواضن ونتيجة للضغط الكبير الذي تمارسه القوات الأمنية على تلك العصابات فإنها لا تمتلك أيخيار غير الاستسلام أو تنفيذ عمليات إرهابية في سبيل البقاء على قيد الحياة".

Advertisements

 

فيما قتل فردان من قوات الأمن العراقية وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عبوة ناسفة انفجرت في قوة تابعة إلى فوج المغاوير الأول بقيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد ومجند، وإصابة 4 آخرين.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق تنفي سيطرة داعش على قرية مبارك في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا