شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال في بحر مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب صياد فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بإصابة صياد برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال وهو على متن مركبه على شاطئ بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، ونقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء، حيث وصفت حالته بالمتوسطة ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وفى سياق آخر أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى فلسطين، فيما سجلت 5 حالة شفاء في مدينة القدس المحتلة، وأضافت الكيلة- في بيان صحفي ،أوردته وكالة انباء فلسطين /وفا/ اليوم الخميس - أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة، وارتفعت عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصا، من جميع المحافظات الفلسطينية.

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وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة القدس، و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، و24 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.