شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يتابع إجراءات ضبط تهريب المحروقات عبر المعابر غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه يتابع إجراءات الدولة اللبنانية لضبط عمليات التهريب عبر حدود لبنان البرية، حيث قال عبر حسابه على تويتر، "الرئيس عون تابع مسار الاجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولاسيما تهريب المواد المدعومة مثل المحروقات والطحين وغيرها، وتلقى سلسلة تقارير حول التدابير التى نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضبطت خلال الساعات الماضية"



الرئيس اللبنانى ميشال عون

وكان الجيش اللبنانى أحبط محاولات لتهريب كميات كبيرة من المحروقات إلى سوريا من خلال معابر حدودية غير شرعية، وألقى القبض على 25 شخصا من القائمين بعمليات التهريب.

وذكر الجيش اللبناني أمس أن وحدات القوات المسلحة ضبطت 10 صهاريج و3 عربات وشاحنات محملة بحوالي 215 ألف لتر من مادة المازوت، كما ضبطت 6 عربات وشاحنات محملة بحوالي 71 طنا من القمح على الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية.

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وأكد الجيش اللبناني، أن وحدات القوات المسلحة تتخذ الإجراءات الضرورية لضبط حدود البلاد ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية، مشيرا إلى أن المتهمين الذين جرى إلقاء القبض عليهم أحيلوا إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قرر تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تكثيف المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، والتوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.