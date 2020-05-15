شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الجابر : أسواق النفط تمر بمرحلة عدم استقرار وبمرور الوقت ستتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي الرئيس التنفيذي لشركة (بترول أبوظبي الوطنية) "أدنوك" ومجموعة شركاتها، إن أسواق النفط تمر بمرحلة من عدم الاستقرار وشهدت خلال الأسابيع الماضية مؤشرات على التحسن وستستعيد توازنها بمرور الوقت.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أوضح الجابر - خلال "مجلس أدنوك الافتراضي" أن العالم يمر حالياً بمرحلة غير مسبوقة لا تسمح بتوقعات دقيقة حول انتعاش الاقتصاد العالمي ولكن هناك مؤشرات للتفاؤل الحذر في أسواق الطاقة.

وأضاف أن هناك مؤشرات على أن أسواق النفط بدأت تتحسن في الأسابيع الأخيرة وأنها تتجه نحو استعادة التوازن، ومن هذه المؤشرات: اتفاق أوبك+ والخفض الطوعي في إنتاج الدول من خارج أوبك، وتوقف جزء من الإنتاج في بعض الدول، لافتا إلى أنه سيمر بعض الوقت قبل أن تتضح الرؤية، وأنه مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، سيكون هناك ارتفاع في حجم الطلب.

وتابع الوزير الإماراتي قائلا: "إن النقلة النوعية التي نفذتها أدنوك على مدى السنوات الأربع الماضية ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوة و واختتم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمته في المجلس بالتأكيد على أهمية قيام الإدارات التنفيذية للشركات بإيصال رسائل إيجابية ومتفائلة وشفافة تحفز على المضي قدماً، وقال: من الضروري إيصال رسائل تدعو إلى الوحدة والتكاتف، وبأننا سنجتاز معاً هذا الظرف الاستثنائي وسنخرج منه بحالة أقوى وأفضل.

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ويأتي "مجلس أدنوك الافتراضي" ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها أدنوك الشهر الماضي في إطار مشاركتها في حملة "متطوعو الإمارات" التي تم إطلاقها لتعزيز جهود التطوع على الصعيد الوطني للمساعدة في الحد من تأثير فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

شارك في المجلس الافتراضي، الذي تم بثه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لأدنوك، مشاركون من القطاعات الحكومية في دولة الإمارات، وخبراء عالميون لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه العالم، حيث تمت مناقشة موضوعات مهمة تمحورت حول مرحلة ما بعد كورونا، خاصة في مجالات الاقتصاد والأعمال والشركات مرونة وقدرة الشركة على ضمان استمرارية واستدامة أعمالها والتعامل مع متغيرات وتحديات المرحلة الحالية".