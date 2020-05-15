شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتدى بالضرب على فتاة وشقيقها عند مدخل القدس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي عملية اعتقال وحشية مؤخرا ضد فتاة وشقيقها بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند مدخل بلدة العيسوية في مدينة القدس، وعرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لاعتداء على الشاب الفلسطينى، بينما تصرخ شقيقته من اعتداء قوات الاحتلال عليه.

ووفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن مصادر فلسطينية، قالت عائلة المعتدى عليهما إن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا دون سبب، ابنتها آية وشقيقها علي خلال تواجدهما داخل محطة الوقود مدخل العيسوية، تزامنا مع أذان المغرب، حيث خرج 4 من أفراد العائلة لشراء بعض الاحتياجات من البلدة.



قوات الاحتلال تضرب الشاب الفلسطيني

وأضافت العائلة أن القوات اعتدت على علي بالضرب، وبعد أن تحركت شقيقته آية من السيارة لمعرفة السبب تم سحلها على الأرض وضربها هي الأخرى دون معرفة أسباب تصرفهم الوحشي.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي (الشرقي) للبلدة بالبراميل والحجارة ثم عززته بالمكعبات الاسمنتية، ومنعت المواطنين من المرور، مشيرة إلى إغلاق جرافة إسرائيلية ترافقها عدة آليات عسكرية بالسواتر الترابية، طرقا فرعية في محيط البلدة.

كما أغلقت الشارع الواصل بين بلدة يعبد وقرى: النزلة وطورة الغربية وطورة الشرقية، بالمكعبات الإسمنتية، في محاولة لإحكام الحصار على البلدة وعزلها عن محيطها الخارجي.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت خلال الأيام القليلة الماضية بلدة يعبد عشرات المرات وشنت فيها حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، وداهمت عشرات المنازل، وروعت الأطفال والنساء، وأطلقت مئات القنابل الغازية التي تسببت في اختناق مئات المواطنين، كما أصابت عددا من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين أمس الخميس، بالاختناق خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة اليامون غرب جنين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل فى حارة اللبدي.