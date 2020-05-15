العراق.. مقتل 6 مدنيين في هجمات متفرقة لـ"داعش"

العراق / علي جواد / الخليج 365

قال مصدران عسكريان بالعراق، الجمعة، إن 6 مدنيين قتلوا في هجمات متفرقة شنها عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظتي صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وقال سعد محمد، نقيب بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش) إن "مسلحي داعش شنوا في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة هجوماً على منزل مسؤول محلي (لم يسمه) جنوبي محافظة صلاح الدين".

وأوضح للأناضول أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المسؤول المحلي، وإضرام النيران في منزله.

من جانبه، قال جميل العبيدي، رائد في الفرقة الخامسة بالجيش في ديالي، إن مسلحي داعش قتلوا مدنيًا، شرقي المحافظة، دون توضيح أسباب ذلك.

Advertisements

وأضاف للأناضول أن عبوة ناسفة استهدف مركبة تابعة لقوات الحشد الشعبي، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وجرح اثنين آخرين، بالمحافظة ذاتها.

وتابع أن 5 مدنيين أصيبوا في سقوط قذائف "هاون"، فيما أصيب آخر بنيران قناص من "داعش" في ديالي.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.