تونس..لا إصابات أو وفيات بكورونا لليوم الخامس على التوالي

تونس/عادل الثابتي/ الخليج 365
أعلنت تونس ، فجر الجمعة، أنها لم تسجل أية إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لليوم الخامس على التوالي.
وقال بيان لوزارة الصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365، إن "عدد الإصابات استقر عند ألف و32 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 45 وفاة."
وأضافت الصحة أن عدد حالات الشفاء قد ارتفع إلى 770، وهو ما يعادل 75 بالمائة من الحالات المسجلة إلى حد اليوم.
وتابعت الصحة التونسية موضحة أن عدد الاختبارات التي أجرتها بلغ 34 ألفا و323 تحليلا مخبريا.
ودعت الصحة التونسية كل الوافدين ( من الخارج) والأشخاص المصابين والمخالطين لهم بضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي بالأماكن التي خصصتها الوزارة للغرض.
وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و511 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 302 ألف، وتعافى أكثر من مليون و697 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.
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