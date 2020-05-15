بن علوي ينقل رسالة سلطان عمان إلى أمير الكويت

إسطنبول/الخليج 365
وصل وزير خارجية سلطان عمان، يوسف بن علوي، الخميس، الكويت؛ لتسليم رسالة من سلطان بلاده، هيثم بن طارق إلى الأمير الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه سلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد في قصر السيف.
وأضافت أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك."
ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول فحوى الرسالة.
وتأتي الزيارة في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا.
وتواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، وفرض "إجراءات عقابية" عليها؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول المجلس الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.
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