موريتانيا..وزير الصحة يدخل الحجر الصحي

نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365

أعلن وزير الصحة الموريتاني، محمد نذيو ولد حامد، مساء الخميس، أنه قرر دخول الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة أحد المسؤولين في الوزارة، بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير نشرته وزارة الصحة عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الوزير إن "أحد مديري وزارة الصحة، زوج إحدى المريضات، تأكدت إصابته بالفيروس"، مشيرًا أن ذلك الشخص شارك مؤخرا باجتماع بالوزارة حول تدابير توفير الأدوية في السوق.

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وأضاف الوزير "رغم التدابير الاحترازية التي نتخذها تلقائيا في لقاءاتنا، فإنني قد قررت أن أحجر نفسي طوعيا لتفادي أي اختلاط حتى يثبت عدم الإصابة بالفيروس".



وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء الخميس تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في البلاد، رفعت إجمالي الإصابات إلى 20 بينها وفاتان و6 حالات تعاف.

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و511 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 302 ألف، وتعافى أكثر من مليون و697 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.



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