فانتازيا الذباب الإلكتروني: اشتباكات قطرية تركية بالدوحة

إسطنبول / إحسان الفقيه / الخليج 365

يُلاحظ في الآونة الأخيرة، بأن الذباب الإلكتروني المُموّل من الدولة الخليجية التي لا تتحفّظ في إظهار عدائها لتركيا، يُركز على تشويه العلاقة التركية القطرية، ومن ذلك قيام مغردون إماراتيون وسعوديون بالفبركة وتأليف قصص تستهدف سُمعة القوات التركية التي تتواجد في دولة قطر بموجب اتفاقية أمنية موقعة بين الحكومتين.. ولكن مرصد تفنيد الأكاذيب بالمرصاد.. تداول مغردون إماراتيون وسعوديون تسجيلا ادعوا فيه أنه يصوّر اشتباكات في الدوحة، وتبادل لإطلاق نار مع القوات التركية التي تتواجد في دولة قطر بموجب اتفاقية أمنية موقعة بين الحكومتين.

المغردون الموصوفون بأنهم "ذباب إلكتروني" تداولوا التسجيل على نطاق واسع، ومن بينهم حسابات موثقة لشخصيات معروفة في الوسطين الصحفي والإعلامي.

مغردة سعودية يتابعها نحو 35 ألف متابع على حسابها الموثق بالعلامة الزرقاء، وهي كاتبة سعودية في صحيفة "إيلاف"، ادعت أن إطلاق نار ما يزال مستمرا في الدوحة، وتحدثت عن "مقتل أفراد بالأسرة الحاكمة في قطر إثر نزاع مع القوات التركية".

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إطلاق النار مازال مستمر وأنباء عن مقتل أفراد بالأسرة الحاكمة في قطر إثر نزاع مع تركيا.المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع، أردوغان أهان قيادة النظام القطري .

#ماذا_يحدث_في_قطر#انقلاب_في_فطر pic.twitter.com/LtvlMkArlN — نورة شنار (@Norashanar) May 13, 2020

وإمعانا في الكذب والتضليل، ذكر أحد الحسابات الإماراتية أن التسجيل هو لتبادل إطلاق نار في شارع عبد الله بن جاسم في الدوحة.

وواجه المغردون ردودا ساخرة على نطاق واسع بعد أن تبين لهم كثرة الافتراءات والأكاذيب التي باتت شبه يومية والاستمرار في تداولها دون خجل.

الحقيقة تقول :

أن التسجيل يعود إلى أكتوبر 2015 وهو يصوّر هجوم لرجال الأمن السعودي للقبض على شخصين تحصّنا في مبنى قيد الإنشاء، في أعقاب مقتل الشخص الثالث من المجموعة التي نفذت هجوما مسلحا على مسجد شيعي في حي الكوثر بمدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.