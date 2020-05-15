موريتانيا..تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الخميس، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحالات المسجلة بينها حالتان لمخالطين لسيدة شخصت إصابتها مساء الأربعاء بالعاصمة بنواكشوط.

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بالإضافة إلى حالة بمركز أمراض القلب في نواكشوط لدى سيدة تبلغ من العمر 80 عاما و حالة رابعة لدى احد المحجورين صحيا بمدينة "آمورج" شرقي البلاد.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بعموم البلاد إلى 20 بينها حالتا وفاة و6 حالات تعاف.

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و511 ألف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 302 ألف، وتعافى أكثر من مليون و697 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.