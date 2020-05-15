سوريا.. إصابة 4 مدنيين بتفجيرين في مدينة "الباب"

حلب (سوريا)/ عمر كوباران/ الخليج 365

أُصيب 4 مدنيين، الخميس، إثر انفجار متزامن لكرتونتين مفخختين، وضعتا في أحد شوارع مدينة "الباب" الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن الانفجارين وقعا بشكل متزامن، وأسفرا عن إصابة 4 مدنيين بجروح، إضافة إلى أضرار مادية طفيفة في محيط نقطتي التفجير.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف التي وصلت إلى مكان التفجيرين نقلت المصابين إلى مشافي المدينة.

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من جانبها، قالت مصادر أمنية أنها تحقق في التفجيرين، معربة عن اعتقادها بأن منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية وراءهما.

وفي 10 مايو/ أيار الجاري، أصيب 18 مدني في تفجير كرتونة تحمل مواد متفجرة قبيل وقت الإفطار.

وتواصل "بي كا كا / ي ب ك" تواجدها في مدينتي تل رفعت ومنبج، وتستخدمهما منطلقا لأعمالها الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، بريف حلب الشمالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.