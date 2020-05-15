الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح عشرات الحوثيين بمحافظة البيضاء

اليمن/الخليج 365

أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله"(الحوثي)، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في وقت متأخر مساء الخميس، عن مصدر عسكري(لم يسمه) قوله إن "الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية أحبط هجوما لمسلحي الحوثي في جبهة فانية شمال محافظة البيضاء( وسط)".



وأشار المصدر إلى مقتل وجرح عشرات من المسلحين الحوثيين( لم يحددهم).

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وأضاف موضحًا أن "مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين، كانت في طريقها إلى، الجبهة، وتمكنت من تدمير 3 أطقم، ومقتل جميع من كانوا على متنها“.



ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من الحوثيين بشأن ما ذكره المصدر العسكري الحكومي.

ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلف هذا النزاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة كورونا. -

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