السودان يسجل 146 إصابة جديدة بكورنا ووفاة واحدة‎

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365
أعلن السودان، فجر الجمعة ، عن تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية أطلعت عليه الخليج 365.
وأفاد البيان " بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1964 حالة متضمنة 91 وفاة".
وأضاف " وقد تماثلت 7 حالات للشفاء ،ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 205 حالات.
وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و526 ألفًا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 303 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و704 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.
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