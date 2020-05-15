شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية غائم جزئيا بالإمارات وحار نسبيا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج اليوم طقسا متباينا، حيث يستمر لتوقع بالمملكة العربية السعودية لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقة، بينما تشهد الإمارات طقسا صحوا، وتشهد البحرين طقس حسن مع كميات متفاوتة من السحب.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان، نجران ،عسير، الباحة ، مكة المكرمة كذلك عل منطقتي المدينة المنورة وتبوك قد تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والجوف. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإمارات

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توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

و ستكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 38 كم/س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:41 و المد الثاني عند الساعة 07:00 و الجزر الأول عند الساعة 35:13 و الجزر الثاني عند الساعة 08:01..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 و المد الثاني عند الساعة 20:05 والجزر الاول عند الساعة 42:09 و الجزر الثاني عند الساعة 23:51.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم حسن مع كميات متفاوتة من السحب ولكنه حار نسبيا خلال النهار، الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى 37 م درجة الحرارة الصغرى 23 م الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%