السودان: 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان صباح اليوم الجمعة أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٢٠ حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٤ ولايات.



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٩٦٤ حالة، بينها ٩١ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٠٥ أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.