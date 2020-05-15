مجلس الأمن يدعو الإنفصاليين للتراجع عن إعلان الإدارة الذاتية لجنوب اليمن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مجلس الأمن الدولي المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى العودة عن قراره بإعلان الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية وأي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، بما فيها إعادة الإيرادات العامة.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، عقب جلسة لمناقشة المستجدات في اليمن، اليوم الخميس، إن "على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تخفيف التوترات العسكرية والعودة إلى اتفاق الرياض".

وأعرب مجلس الأمن عن "القلق من الأعمال العدائية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، مؤكداً "دعمه الثابت للمبعوث الخاص مارتن غريفيث وجهوده للتوصل الى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإجراءات الاقتصادية واستئناف عملية سياسية شاملة".

Advertisements

وأعاد المجلس "التأكيد على دعوته بشأن إيقاف إطلاق النار لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19"، مرحباً بـ"إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار".

وأكد "الحاجة لوصول العاملين الإغاثيين والمساعدات الطبية إلى اليمن مع تصاعد انتشار فيروس كوفيد 19".

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن، في أواخر أبريل الماضي، الإدارة الذاتية في محافظات جنوب اليمن، وإعلان حالة الطوارئ في جميع محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 أبريل الماضي.