شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موريتانيا اليوم أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إحداها بمدينة آمرج في محافظة الحوض الشرقي، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي فيها إلى 20 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان وقلته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم أنه سُجلت إحدى الحالات لمريض موجود في مستشفى القلب بالعاصمة نواكشوط، فيما تعود حالتان منها لمخالطين لسيدة ظهرت إصابتها البارحة في مقاطعة تيارت بمحافظة نواكشوط الشمالية.

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