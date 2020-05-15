اغتنام العشر

مواسمُ الخيرِ للرحمنِ مؤئلةُُ

تحوي المكارمَ للإنسان تذكارا ** ورحمةُ اللهِ تغشى الناسَ في كرمٍ

فسابقِ الخيرَ بالأعمالِ مقدارا ** وخالفِ العادةَ المكسالَ في ألقٍ

وعجلِ التوبةَ المصداقَ تكرارا ** احرصْ على باطنِ الأعمالِ مرتقباً

أخشعْ بقلبٍ يسيلُ الدمعَ مدرارا ** طهرْ فؤادكَ من أدرانِ موجدةٍ

وجاهدِ الحقدَ بالتخويفِ محذارا ** وأخلصِ الفعلَ لا تلوي على أحدٍ

وحسُبكَ اللهُ للأعمالِ نظارا ** فقهُ الرياضةِ في الإسلامِ مرتبطُُ

بحُسنِ دينٍ يميطُ النفسَ اقذارا ** لا يخدعنكَ عن إصلاحِ خافيةٍ

فعلُ السرائرِ للأعمالِ مجهارا ** وضعْ لصومك أهدافاً معنونةً

منها الخلوصُ من الأكدارِاطهارا ** ولازمِ الذكرَ كلَ الحينِ في رغبٍ

وعوِّدِ النفسَ بالترويضِ عطَّارا Advertisements ** حسنُ الفعالِ لها وصفُُ وكاشفةُُ

هي السرائرُ للأعمالِ مجهارا ** ورتلِ الآي لاتقرأ على عجلٍ

وحسبُكَ الفكرُ للإخباتِ إنذارا ** وانوِ اعتكافاً من الأخلاطِ في حذرٍ

وهمِّشِ الغلوَ للأوقاتِ بتارا ** كمْ مرَّ صومُُ من الأعوامِ في غفلٍ

وعادَ ماكانَ في الأدرانِ كرارا ** هل تضمننَ بقاءً في الدُنا قِدماً

كمْ لفنا الحمقُ بالتجهيلِ غدَّارا ** فاجعلْ صيامكَ هذا العامَ خاتمةً

تزيلُ جمعاً من الأوزارِ أطمارا ** فربما كنتَ في الأمواتِ منجدلاً

فسابقِ الخيرَ بالإحسانِ مختارا قصيدة أ.د غازي بن غزاي العارضي

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