الشيخة فاطمة تهنئ العالم بـ «اليوم الدولي للأسرة 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التهنئة إلى جميع الأسر حول العالم بمناسبة «اليوم الدولي للأسرة 2020».

وقالت سموها في كلمة وجّهتها بتلك المناسبة: «يسرني تقديم التهنئة الخالصة إلى أفراد جميع الأسر في العالم كافة».. راجية الله تعالى أن يحفظهم.. وأكدت أن القادم أفضل، بإذن الله تعالى.

وأضافت سموها، أن العالم يحتفل باليوم الدولي للأسرة تحت شعار (الأسرة والتنمية: كوبنهاجن وبيجين+25 )، وسط ظروف استثنائية يمر بها إثر اجتياح فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) مناطق واسعة منه، الأمر الذي يؤثر في الأسرة، وأدوارها التنموية في مناطق واسعة من العالم، ويحمّل الحكومات، والمؤسسات، ومنظمات الرعاية الاجتماعية، مسؤوليات مضاعفة، لتعزيز سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية، والأنظمة الداعمة للأسرة التي تمكنها من أداء مهامها، وأدوارها، على النحو السليم وقت الأزمات، خاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإصابة، مثل ذوي الهمم، والأطفال، والمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية.

وأعربت سموها في ختام كلمتها عن ثقتها بتجاوز الأسر تلك التحديات الكبيرة، وغير المسبوقة، بمزيد من الوعي، والتفهم، وإدراك المسؤوليات.

علاج عشرات المسنين

كما قدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك- بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني - تبرعاً سخياً لمصلحة العشرات من المسنين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذين يتلقون العلاج في مؤسسة مونتدوميني لرعاية المسنين، في مدينة فلورنسا الإيطالية.

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وتهدف حملة جمع التبرعات التي أطلقتها جمعية المرأة العربية والإيطالية (AIWA)، وبلدية فلورنسا، إلى توفير الاحتياجات الأساسية واللوازم الطبية، ومعدات الوقاية الصحية لرعاية مرضى (كوفيد - 19)، وتخفيف معاناتهم، وتحسين ظروفهم.

وأشاد لويجي باكوزي رئيس مؤسسة مونتدوميني، بتبرع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، السخي، وتجاوبها مع فعاليات الحملة، وتضامنها مع أوضاع المرضى من فئة كبار السن، وقال: «نشعر بالامتنان الكبير لهذه اللفتة الأخوية الإنسانية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم جهود المؤسسة في مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس (كوفيد - 19) بين نزلائنا من كبار السن».

مبادئ السياسة الإماراتية

بدوره أكد عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، أن التبرع السخي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ينسجم مع المبادئ الثابتة للسياسة الإماراتية المتمثلة في الوقوف مع الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات في مختلف أنحاء العالم، ويأتي ضمن مبادرات سموها المستمرة لتحسين أوضاع المرضى، وكبار السن، حول العالم، وتعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد، ويؤكد حرص سموها على تقديم أفضل الخدمات للفئات التي تتطلب الرعاية من مرضى الفيروس.

وأكد القائمون على الحملة من جمعية المرأة العربية والإيطالية، وبلدية فلورنسا، وعلى رأسها داريو نارديللا عمدة المدينة، وأندريا فانوتشي مستشار البلدية للرفاه الاجتماعي، أن التبرع السخي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لمساندة المسنين المصابين بفيروس كورونا يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها الإمارات للتخفيف من معاناة المرضى في إيطاليا، ودعم احتياجات مؤسسات الرعاية الصحية.

(وام)