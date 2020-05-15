طائرة تصطدم بخطوط الكهرباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل متدرب يدرس الطيران، وأصيب اثنان آخران، في حادث تحطم طائرة صغيرة عند تقاطع طريق في مدينة ميرامار، في ولاية فلوريدا الأمريكية.وكشفت السلطات أن الحادثة وقعت بعدما اصطدمت الطائرة وهي من طراز بايبر PA-34 بخطوط الكهرباء. وقال آلان بيرماهر، شاهد عيان لشبكة «سي إن إن»: «فجأة لفت شيء ما انتباهي، نظرت إلى أعلى ولمحت الطائرة تطير على علو منخفض».

وقالت كاثلين بيرجن المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية :«الطيار قال لمراقبي الحركة الجوية إنه كان يحاول العودة إلى المطار عندما سقطت الطائرة».

وكانت الطائرة الصغيرة تحمل راكبين، هما متدرب ومدرب، وفقاً لمدرسة «وايمان للطيران» التي تم تسجيل الطائرة بها.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ميرامار، تانيا رويس، إن الشرطة حددت هوية المتدرب، ويدعى مارك دانييل سكوت، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث، بينما نقل المدرب الذي لم تعلن هويته، إلى مستشفى «ميموريال» .

كما «أصيب شخص ثالث كان على الأرض جراء سقوط الطائرة».