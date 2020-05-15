شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تصطدم بخطوط الكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل متدرب يدرس الطيران، وأصيب اثنان آخران، في حادث تحطم طائرة صغيرة عند تقاطع طريق في مدينة ميرامار، في ولاية فلوريدا الأمريكية.وكشفت السلطات أن الحادثة وقعت بعدما اصطدمت الطائرة وهي من طراز بايبر PA-34 بخطوط الكهرباء. وقال آلان بيرماهر، شاهد عيان لشبكة «سي إن إن»: «فجأة لفت شيء ما انتباهي، نظرت إلى أعلى ولمحت الطائرة تطير على علو منخفض».
وقالت كاثلين بيرجن المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية :«الطيار قال لمراقبي الحركة الجوية إنه كان يحاول العودة إلى المطار عندما سقطت الطائرة».
وكانت الطائرة الصغيرة تحمل راكبين، هما متدرب ومدرب، وفقاً لمدرسة «وايمان للطيران» التي تم تسجيل الطائرة بها.
وقالت المتحدثة باسم شرطة ميرامار، تانيا رويس، إن الشرطة حددت هوية المتدرب، ويدعى مارك دانييل سكوت، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث، بينما نقل المدرب الذي لم تعلن هويته، إلى مستشفى «ميموريال» .
كما «أصيب شخص ثالث كان على الأرض جراء سقوط الطائرة».
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة تصطدم بخطوط الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.