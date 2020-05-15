البابا فرنسيس يدعو للصلاة معاً كإخوة للتحرر من جميع الأوبئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى الصلاة معاً كإخوة، من أجل التحرر من جميع الأوبئة، منوهاً بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بهذا الصدد.

وقال، في رسالته، أمس الخميس، «نصلي جميعنا إخوة وأخوات من جميع الطوائف الدينية، يوم صلاة وصوم وتوبة تنظمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.. كل فرد منا سيصلي، وستصلي أيضاً الجماعات والطوائف الدينية، سيرفعون الصلاة إلى الله، جميعهم كإخوة، متحدين في الأخوة التي تجمعنا في هذه المرحلة الأليمة، وفي هذه المأساة.. نتحد اليوم، رجالاً ونساء، من جميع الطوائف الدينية، في الصلاة والتوبة لنطلب نعمة الشفاء من هذا الوباء».

وأضاف: «جميعنا متحدون ككائنات بشرية، وكإخوة ونرفع الصلاة إلى الله، كل بحسب ثقافته وتقليده، ومعتقداته، وإنما كإخوة، وهذا ما يهم؛ إخوة يصومون ويطلبون المغفرة من الله لخطايانا. لقد جاء هذا الوباء كفيضان وكضربة قاضية، لقد بدأنا نستيقظ قليلاً، ولكن هناك العديد من الأوبئة الأخرى التي تُميت الناس، ونحن لا نتنبه لها، وننظر إلى الجهة الأخرى. نحن غير واعين أحياناً أمام المآسي التي تحصل في هذه المرحلة في العالم، فخلال الأشهر الأربعة من هذه السنة توفي ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف شخص بسبب الجوع».

وأكد أن هذا الوباء ينبغي أن يجعلنا نفكر في الأوبئة الأخرى الموجودة في العالم. وهي كثيرة، وباء الحروب، والجوع، وغيرها، لكن الأهم هو أننا اليوم، وبفضل شجاعة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قد دُعينا جميعاً لنصلي كل بحسب تقليده، ونقدِّم يوم توبة وصوماً، وأعمال محبة، ونساعد الآخرين. (وام)