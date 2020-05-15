شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تخصص دفعة جديدة من المساعدات الطبية لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأعلنت سفارة الصين في تونس وفق وكالة الأنباء السعودية " واس " أن هذه المساعدات تتمثل في 30 ألف كمامة واقية و150 ألف كمامة جراحية، و20 ألف كاشف تشخيصي و13 ألف وحدة اختبار سريع، و5 آلاف بدلة وقائية طبية و5 آلاف نظارة واقية و105 آلاف زوج قفازات طبية، مشيرة إلى أنه سيتم في وقت لاحق تسليم هذه المساعدات إلى الجهات التونسية.



يذكر أن تونس تسلمت في أواخر شهر مارس الماضي شحنة من المساعدات الصينية، تمثلت في 100 ألف كمامة و20 ألف اختبار لفيروس كورونا و741 بدلة واقية، فضلا عن 1100 من الأقنعة الواقية وذلك لمساعدة البلاد في مقاومة تفشي فيروس كورونا.