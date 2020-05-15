وسائل الإعلام الدولية تشيد بمبادرة إضاءة برج خليفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب:بنيمين زرزور

لا تغيب دبي عن أعين العالم في مختلف الظروف حلوها ومرها، وذلك بفضل مبادراتها المبتكرة وجهودها المتميزة في السراء والضراء.

فقد أشادت وسائل الإعلام العالمية بالمبادرة الناجحة التي حولت برج خليفة؛ أطول برج في العالم، إلى صندوق تبرعات لدعم مواجهة فيروس «كوفيد 19»، في إطار حملة توفير 10 ملايين وجبة خلال شهر رمضان المبارك.

عبرت العديد من صحف العالم الرائدة عن تقديرها للجهود الإنسانية التي تميزت بها مواجهة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لتفشي وباء «كوفيد 19» سواء على الصعيد المحلي أو على صعيد تقديم الدعم للدول الأشد حاجة في هذه الظروف القاهرة.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية خبراً مرفقاً بصورة برج خليفة، وشرحت تفاصيل المبادرة التي قسمت البرج إلى 1.2 مليون صندوق، وكل صندوق يضيء مربعاً على واجهة البرج، بحيث ترسم أطول صورة للتضامن الإنساني على سطح الكوكب.

ونشرت وكالة «رويترز» الخبر مع صورة لبرج خليفة مُناراً بأضواء مربعات التبرعات، مشيدة بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد الخيرية، منوهة بالدور الذي لعبته شركات القطاع الخاص في دعم مبادرة 1.2 مليون وجبة.

وعرضت صحيفة إيكونوميك تايمز الخبر مرفقاً بشرح مستفيض حول المبادرة التي اعتبرتها انعكاساً لحرص مجتمع الإمارات على تقديم يد العون والدعم للمحتاجين، وتجسيداً للزمن القياسي الذي تم تنفيذ المبادرة فيه، وتحقق هدفها الأساسي.

وقالت صحيفة نيويورك بوست التي عرضت الخبر مع صورة برج خليفة، إن المبادرة أتاحت للجمهور إضاءة أحد أشهر معالم العالم العمرانية، بفعل تبرعاتهم ومساهماتهم الإنسانية التي شارك فيها أكثر من 110 جنسيات.

واستعرضت صحيفة المونيتور خبر المبادرة مرفقاً بصورة برج خليفة، منوهة بروح التضامن التي تجمع مجتمع الإمارات والتي عكستها سرعة التجاوب القياسية مع المبادرة وإنارة كامل مربعات البرج وعددها 1.2 مليون مربع.

وقالت شبكة «آر تي إي» نيوز، إن دبي ابتكرت حلاً مميزاً في التضامن والتفاعل مع الجهود الإنسانية لدعم المحتاجين من خلال مبادرة إنارة أطول برج في العالم يرتفع إلى 163 طابقاً، بطريقة سهلة وذكية وفعالة.

ونشرت شبكة أخبار ياهو نيوز خبر المبادرة مع صورة لبرج خليفة تُنيره المصابيح كاملاً. واعتبرت الفكرة مبتكرة وفعالة، خاصة أنها تصب في خدمة حملة جمع 10 ملايين وجبة خلال شهر العطاء.