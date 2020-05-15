شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يتبـع «العـزل الجزئـي» لمناطـق فـي مكـافحـة كـورونـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة السعودية، امس الخميس، تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة، توزعت في مختلف المدن والمناطق. وقال المتحدث باسم الوزارة «كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح، والوجه».

وبلغ إجمالي الحالات المصابة في المملكة 46869 حالة، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة. كما تم تسجيل 1429 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 19051 حالة، وتم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 188 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة، والمجموع الكلي للإصابات بالمرض 8436 حالة.

وأعلنت الصحة العمانية تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 4341 حالة.

وأشارت إلى 1303 حالات شفاء، و17 حالة وفاة.

وأعلنت لجنة مكافحة الأوبئة في الأردن، أمس الخميس، اتباع «العزل الجزئي» لمناطق ظهور الفيروس حتى التأكد من خلوها.

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وعزلت الجهات المعنية بناية سكنية في منطقة البارحة، ومنزلاً في بلدة الكريمة، وهما في محافظة إربد الشمالية، بعد رصد أصابتين.

وأعلن وزير الصحة، سعد جابر، تسجيل 4 حالات جديدة في المملكة، بينها اثنتان خالطتا سائق الشاحنة في محافظة المفرق الشمالية، وعائد من الخارج، وسائق عربي الجنسية على الحدود البرية، بإجمالي 586 إصابة، وارتفاع الشفاء إلى 393 متعافياً. وقال جابر إن سائق الشاحنة في المفرق تسبب بإصابة 70 شخصاً حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و12 حالة وفاة، وارتفاع المتعافين من فيروس كورونا إلى 2980 شخصاً، وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين، بفيروس كورونا في مصر، حتى مساء يوم أمس الأول الأربعاء، ارتفع إلى 10431 حالة، و556 وفاة.

وأعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 886 حالة بعد تسجيل ثماني حالات جديدة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك يستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة.

وأعلنت الصحة الموريتانية تسجيل ست إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المعلن عنها في الدولة إلى 15 حالة، ووفاتين.

وأعلنت سوريا ارتفاع عدد الإصابات إلى 48 حالة، وحالات الشفاء 29 حالة، بينما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 249 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في المملكة إلى 3576 إصابة. وأوضحت أن العدد الإجمالي «للحالات المتعافية» بلغ 2195 حالة إلى جانب 9 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 187 إصابة جديدة، وخمس وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 5369 إصابة، و488 وفاة. وارتفاع عدد المتعافين إلى 2467 حالة.