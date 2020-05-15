أصغر تحول يغيّـر العالم

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هل ستتغير حياة المدن بعد كورونا؟ سيقال: لماذا هذا الجنون الفيروسي، كأن الكوكب لم يعرف قط أوبئة؟ على العلماء وعقول الإدارة والاقتصاد والتخطيط العمراني أن يذهبوا إلى أبعد بعيد في الخيال؛ لأن الفيروس الذي يستطيع أن يقلب موازين مئتي بلد وشعب، يستحق أمره ألف مركز بحوث ودراسات استشرافية. على المفكرين والمثقفين والإعلاميين أن يعكفوا على هذه الشؤون ليل نهار.

القضايا مترابطة كالسلسلة. مثلاً: إذا أدركت نسبة 20% من الشركات أنها تعلمت أن سير أعمالها لم يتأثر بأي سلبيات، من خلال عمل موظفيها من البيوت، فإنها لن ترى مانعاً في استمرار التجربة. هل تتصور أن خلو حركة المرور من خُمُس المركبات لن يكون له أروع الأثر في نوعية الهواء، ومكافحة التلوث وانخفاض الصخب. في العالم 1.5 مليار مركبة، الخمس ثلاثمئة مليون. كأنك تعيد إلى الكوكب صفاءه قبل عقود.

السخريات حاضرة ولا شك. مجتمعات العالم بأسرها شهدت في الأشهر الفيروسية احتدام نطاح الأزواج في الحجر المنزلي. شاعر أغنية «الأطلال» إبراهيم ناجي، كأنه حسب حساب هذه المعارك: «وتلاقينا لقاء الغرباء»، فجأة بمؤامرة من كورونا صارت الزوجة على مدار الساعة وجهاً لوجه مع شريك «جرم» حياتها، فأين المفر من «طاخ طيخ»؟

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لكن الحياة بطبيعتها حلالة المشكلات. تلك المعارك في النهاية لها نهاية، كما تفضل العندليب الأسمر: «تهدا الجراح وتنام»، يكتشف الطرفان دفء الأسرة وجمال التعايش السلمي ولو طبقاً للنظرية العجرمية: «أخاصمك آه، أسيبك لا».

لمسة حكمة تكفي ليفكر الشريكان في الطيور: عيشة راضية في عشّ شبر مربع مع الفراخ، بينما يعجز الزوجان الآدميان عن الحياة سعيدين في بيت كأنه مركز تسوق: ففيه سوبرماركت، وأثاث، وإلكترونيات، وعطور ومستحضرات تجميل، وملابس نسائية، ورجالية، «ولاّدي»، أحذية، ولوازم منزلية..

الحمائم ليس لها شيء من كل ذلك، لكن لها ما يكفيها من الرضى والنور، والسجع الذي هو لغة أسرار السعادة في العش التي لم يفهمها المعري: «أبكت تكلمُ الحمامة أم غنّت على فرع غصنها المياد»؟

السؤال الآن: هل ستنبني ثقافة اجتماعية، بيئية، إنسانية، بحثية علمية، وبالتالي زراعية صناعية اقتصادية تنموية، على هذه الحقبة الاختبارية؟ الفيروس أقوى من إمبراطورية.

لزوم ما يلزم: النتيجة الجوهرية: لا أهمية لكل ذلك، إذا لم تتغير مفاهيم الناس لثقافة الحياة، ومحورها الثقافة التربوية.

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