شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تأمل جاهزية لقاح «كورونا« خلال عام ونزاع دولي حول منتج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الخميس إن من المحتمل الموافقة على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام تقريباً وفقاً لتصور «متفائل»،في وقت نشب نزاع دولي بين دول كبرى على لقاح لفيروس كورونا المستجد لم ينتج بعد.

وقال ماركو كافاليري مدير إدارة اللقاحات بوكالة الأدوية الأوروبية إن الوكالة، التي تتواصل مع 33 شركة، تبذل كل ما في وسعها لتسريع وتيرة إجراءات الموافقة، لكنه عبر عن تشككه فيما تردد عن أن اللقاح قد يكون جاهزاً بحلول سبتمبر/أيلول.

وأضاف للصحفيين: «بالنسبة للقاحات، نظراً لأن تطويرها يجب أن يبدأ من الصفر... يمكننا من خلال تصور متفائل أن نتوقع عاماً من الآن». واستبعد احتمال تجاوز المرحلة الثالثة من تجارب اللقاحات والتي قال إنها ستكون ضرورية للتأكد من أن اللقاح آمن وفعال.

وتبحث الوكالة في 115 علاجاً مختلفاً لفيروس كورونا وقال كافاليري: إن بعض هذه العلاجات يمكن أن تنال موافقة في أوروبا هذا الصيف على أقرب تقدير لكنه لم يحدد أي منها.

من جهة أخرى،قبل أن ينتج أو يعتمد، تلوح في الأفق أزمة بين الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، على أولوية استخدام لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد. فقد أكد المدير الفرنسي للمجموعة العملاقة للصناعات الدوائية «سانوفي»، أنها لن تعطي الأولوية للولايات المتحدة لدى توزيع اللقاح إذا أثبت الاتحاد الأوروبي أنه على الدرجة نفسها من «الفاعلية» لتمويل تصنيعه. وقال المدير الفرنسي لسانوفي أوليفييه بوجيلو لشبكة «بي إف إم تي في»، إن «الأمريكيين فعالون في هذه الفترة. يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي على الدرجة نفسها من الفاعلية عبر مساعدتنا على تأمين هذا اللقاح بسرعة كبيرة».

وجاء إعلان «سانوفي» بعيد تصريح لسكرتيرة الدولة للاقتصاد أنييس بانييه روناشير، لإذاعة «راديو سود»، قالت فيه إن إعطاء الأولوية للولايات المتحدة سيكون «غير مقبول». وقالت: «بالنسبة لنا سيكون من غير المقبول أن يتم ترجيح كفة هذا البلد أو ذاك في الحصول عليه بذريعة مالية».

واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ اللقاح المحتمل لوباء كوفيد-19 لا يجب أن يخضع «لقوانين السوق»، وذلك بعد أعلان مجموعة سانوفي منح الأولوية للولايات المتحدة في حال نجحت في تطوير لقاح. وقال الإليزيه أمس الخميس إنّ «الجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة تبيّن أنه من الضروري أن يكون هذا اللقاح سلعة عامة عالمية، وألا يخضع لقوانين السوق»، موضحاً أن الرئيس الفرنسي سيلتقي مسؤولين من سانوفي بداية الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، يعمل معهد باستور الفرنسي على ثلاثة مشاريع لتطوير لقاح ضد وباء كوفيد-19، ترتكز النسخة الأكثر تقدماً منها على لقاح معدل ضد الحصبة، يتوقع أن تظهر أولى نتائجه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق منسقة البرامج المتعلقة باللقاحات، كريستيان غيرك.«نتوقع الحصول على الضوء الأخضر اللازم لإطلاق التجارب السريرية في يوليو، وستبدأ التجارب فوراً بعد الحصول على هذه الموافقة» .وأضافت أن «من المرتقب أن تصدر أولى نتائج المرحلة الأولى نهاية أكتوبر. والمرحلة الثانية أو المرحلة الثانية والثالثة مقررة مطلع ديسمبر/كانون الأول».

وأعلنت الحكومة البريطانية،الخميس،عن رغبتها في الاستحواذ سريعاً على كمية كافية من اختبار للأجسام المضادة طورته مجموعة «روش» الصيدلانية السويسرية ونال موافقة السلطات الصحية الإنجليزية، أملاً بتخفيف إجراءات العزل المعمول بها منذ نهاية مارس لتطويق وباء كوفيد-19.ويتيح هذا النوع من الفحوص كشف وجود أجسام مضادة في الدم وتحديد ما إذا كان شخص قد أصيب سابقاً بفيروس كورونا المستجد. غير أن مسألة المناعة ضد الفيروس تثير جدلاً إذ إن منظمة الصحة العالمية اعتبرت نهاية الشهر الفائت أن «لا دليل» على أن الأشخاص الذين يشفون من إصابتهم بالفيروس يصبحون محصنين ضده.

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وقال وزير الدولة لشؤون الصحة في بريطانيا إدوارد أرغار في تصريحات ل«بي بي سي» الخميس إن «الاختبار الذي طورته «روش» يبدو موثوقاً للغاية، وهو حاز موافقة سلطات الصحة العامة في إنكلترا (...) ونحن نجري حالياً محادثات مع «روش» في هذا الخصوص». وأضاف أرغار: «نأمل بشدة في أن يكون هذا الاختبار متوافراً بأسرع وقت ممكن، لأنه قد يحدث فارقاً حقيقياً»، لافتاً إلى أن الحكومة ترغب في إعطاء الأولوية في الاختبار للمعالجين في الصفوف الأمامية بمواجهة الوباء قبل طرحه على فئات أوسع. وأوضح المسؤول البريطاني «إذا ما كان لديكم هذا المستوى المناعي، قد يغير ذلك حقاً الطريقة التي يمكنكم العمل فيها، لأنكم ستتمكنون من العودة إلى العمل مع العلم بأنكم لن تصابوا مجدداً».

من جهة أخرى،أظهرت دراسة أجراها باحثون في معهد «نيو لانجون هلث» في جامعة نيويورك بأن اختباراً سريعاً لفيروس كورونا المستجد يروّج له الرئيس دونالد ترامب ويستخدم لفحص مسؤولي البيت الأبيض، أعطت نتائج سلبية خاطئة في نصف الحالات تقريباً. وجرت مقارنة الاختبار الذي صنعته مختبرات «أبوت» ويظهر نتائج إيجابية في خمس دقائق وسلبية في 13 دقيقة، بالأجهزة التي تحتاج إلى 45 دقيقة لتعطي النتيجة.

ووجد الباحثون أن اختبار «أبوت» أظهر نتائج سلبية خاطئة في حوالى ثلث الحالات التي نقلت فيها العينة المأخوذة باستخدام مسحة أنفية في محلول سائل، و48 % عندما بقيت جافة، وهي الطريقة التي أوصت بها الشركة. واعترضت المختبرات على نتائج الدراسة التي لم يراجعها بعد باحثون مستقلون، وقالت لوكالة فرانس برس إنه ليس واضحاً أن العينات أخذت بشكل صحيح.

وقد حظي اختبار «آي دي ناو» باهتمام واسع عندما حصل على موافقة الجهات التنظيمية وقدمه ترامب في البيت الأبيض في نهاية مارس/آذار.

إلى جانب ذلك،قال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية إن بلاده بدأت باستخدام عقار «ريمديسيفير» من إنتاج شركة جيلياد ساينسز الأمريكية في علاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لمرض كوفيد-19، وذلك بعد أيام من منح العقار موافقة عاجلة في إطار المساعي لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مسؤول الوزارة ياسويوكي ساهارا في رسالة بالبريد الإلكتروني أمس الخميس أنه يجري توزيع العقار على مستشفيات اليابان منذ 11 مايو/أيار، حيث يستخدم لعلاج المرضى في وحدات الرعاية المركزة أو من يستعينون بأجهزة التنفس الصناعي.

وقال إن كمية عقار ريمديسيفير التي تسلمتها بلاده من شركة الأدوية ليست من المعلومات الوارد الإفصاح عنها وإن الإمدادات العالمية «محدودة جداً».

وتعهدت جيلياد، ومقرها كاليفورنيا، بالتبرع بأول مليون ونصف المليون جرعة من ريمديسيفير. وقال متحدث باسم الشركة إن جزءاً من هذه الكمية مُنح للحكومة اليابانية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم ينجح ريمديسيفير من قبل كعلاج للإيبولا. وقد جرى تصميمه بحيث يمنع بعض الفيروسات من نسخ نفسها داخل الخلايا المصابة.(وكالات)