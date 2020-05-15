صناعة المعرفة في أيدٍ إماراتيـة أمينـة

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أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة البرنامج الوطني لدعم المبدعين، ويستهدف تقديم منح مالية للأفراد المستقلين والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في مجالات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدتهم على الصمود وتجاوز الصعوبات الناجمة عن فيروس كورونا، و ينفذ البرنامج بإشراف الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الثقافيين في الحكومات المحلية والمؤسسات الإبداعية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ويسعى البرنامج إلى إثراء القطاع المعرفي في الدولة، وتوفير منصة في مختلف النشاطات، والوصول إلى مخرجات وخبرات فعالة، تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوع في الإمارات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وتمكين قطاع المعرفة والتراث والفنون من مساندة المبدعين

ويعد هذا البرنامج ثمرة جهد مشترك بين وزارة الثقافة ومجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والمؤسسات الثقافية في الدولة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي لبحث كيفية توحيد الجهود، وتقديم برامج عمل وخطط مشتركة للمبدعين والشركات الإبداعية والثقافية.

قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان بهذه المناسبة: «إن المبدعين يشكلون جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، يرفدون المجتمع باحتياجاته الثقافية، حيث تسهم أعمالهم الابداعية في خلق تواصل إنساني مع الفكر والثقافة».

وأكدت سموها أن الوقوف مع المبدعين ودعمهم لتجاوز هذا التحدي، يمثل مسؤولية مشتركة وضرورة مجتمعية وإنسانية، كما أنه رسالة تقدير لإنتاجهم الفكري والثقافي المتنوع، مشيرة إلى أهمية دعمهم لمواصلة الإنتاج المبدع في الفنون الثقافية والأدبية كافة.

وتابعت إن إطلاق «البرنامج الوطني لدعم المبدعين» يسهم في الحفاظ على منجزات الوطن الثقافية، ومكتسباته الإبداعية، ويقدم للمبدعين دفعة قوية نحو مزيد من التألق، ويمهد لهم الطريق لمواصلة مختلف فنون الإنتاج الثقافي في جميع الظروف.. موضحة أن القطاع الثقافي يكتسب أهمية خاصة في أولويات القيادة الرشيدة، كونهم المظلة الراعية لثقافة الوطن وتراثه وفنونه.

سبق

من جانبها أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن الإمارات أول دولة في المنطقة تطلق برنامجاً خاصاً لدعم المبدعين المتأثرين بكوفيد 19 بما يعزز مكانة الإمارات حاضنة للفكر والثقافة والإبداع، ويعكس حرص القيادة على تقديم مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي.

وأوضحت أن البرنامج الوطني يعد أحد مخرجات المسح الوطني الذي أطلقه مجلسا الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية، حيث جمع الاستبيان مجموعة من البيانات والمعطيات التي ساهمت في تصميم البرنامج، بحيث نقدم الدعم للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة وضمان استدامة أعمالها في المشهد الثقافي.

وأضافت:«قطاعنا الإبداعي واعٍ ومسؤول، يدرك حجم قوة المجتمع الإبداعي وفاعليته، حيث رأينا نماذج وطنية مشرفة لجهات محلية ومؤسسات فنية، أخذت على عاتقها تقديم حوافز لمتعامليها، فالفنان المستقل الذي يلعب دوره المؤثر، ومسؤوليتنا ضمان استمرارية عطاء الجميع في المشهد الثقافي دون استثناء».

ويمكن للأفراد والشركات ورعاة الفن الراغبين في المساهمة دعم المبدعين كجزء من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية والعالمية، وبهدف رد الجميل للفنانين والمبدعين الذين يثرون المجتمع بإبداعاتهم وإنتاجهم الأدبي والثقافي.

ودعت وزيرة الثقافة جميع الرعاة وعشاق الفن والثقافة إلى المساهمة في البرنامج باعتبارها مسؤولية وطنية تستدعي من مختلف شرائح المجتمع دعمهم في ظل هذه الظروف الحرجة لضمان استدامة عطائهم على مجتمعنا ووطننا، فالمبدعون يؤثرون إيجاباً بشكل يومي في حياتنا، ويصنعون التغيير، ويغرسون الأمل في المجتمع حيث يمكن للراغبين في المساهمة زيارة الموقع الإلكتروني www.mckd.gov.ae

أولوية

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن دعم الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، إحدى أولويات المسؤولية المجتمعية للشركات، لما لها من دور رئيسي في تنمية كوادر وكفاءات بشرية، فضلاً عن تطوير نظم وتقنيات تكنولوجية متطورة وإيجاد حلول للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يعزز من تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وأضاف أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات حريص على توجيه المساهمات المجتمعية للشركات إلى القطاعات التي تخدم الجهود الحكومية وتعزز من الأهداف التنموية للدولة، من خلال ربط الشركات بالمبادرات التنموية التي تتبناها الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

تكاتف

وأشاد أعضاء مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية بإطلاق بالبرنامج، وقال الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان مؤسس منصة أ.ع.م:

«تتكاتف البشرية وتتعاون في التصدي للتحديات التي فرضتها كوفيد-19، حيث تبذل حكومة الإمارات قصارى جهودها في احتواء تداعيات الأزمة في جميع المجالات الصحية والاقتصادية وتوفير الدعم المالي. أهنئ نورة الكعبي على إطلاق البرنامج لتقديم المنح المالية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والمتأثرين من الأزمة الحالية، بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية على الفنانين والمصممين والموسيقيين والشعراء والشركات الإبداعية الصغيرة».

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس الفهم المتأصل والدور الحيوي الذي تلعبه الفنون في حياتنا، ومدى احترامنا وتقديرنا للفنون والإبداع.

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حرص

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إنّ المبدعين والمثقفين دعامة مهمة من دعامات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتنمية الثقافية والفكرية، وإننا حريصون في الدائرة على ترسيخ ثقافة الابتكار وتحفيز المبدعين واستدامة القطاعات الفكرية والابداعية من خلال بذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة الإنتاج الفكري والإبداعي وتجنب حدوث أي توقف بسبب الظروف الراهنة، ونرى في البرنامج فرصةً لإطلاق المزيد من المبادرات ولتعزيز العمل المشترك بين مختلف الهيئات والقطاعات المعنية الحكومية منها والخاصة، لتوحيد الاستجابة وتقديم الدعم اللازم للمبدعين من أفراد وشركات، والتخفيف عنهم لضمان استدامة مساهماتهم وأعمالهم وبالتالي ازدهار الاقتصاد المعرفي في الإمارات وإبراز دورها الإقليمي ومكانتها العالمية الرائدة كدولةٍ تستقطب وتدعم المبدعين والمثقفين والمبتكرين وتنتج المعرفة».

الشيخة حورر بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون قالت: «إن دعم الفنانين والمبدعين في المجالات الثقافية المختلفة كان دائماً في طليعة عمل المؤسسة»، وأضافت: «نتطلع إلى التعاون مع وزارة الثقافة لدعم هذه المبادرة المهمة التي تضمن مستقبل المشهد الثقافي الإماراتي في هذه الأوقات غير المستقرة»

يد واحدة

وثمّن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة في دعم المواهب الشابة والمبدعين والارتقاء بالنواحي الثقافية في الدولة، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الثقافية العالمية.

وأكد أن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود الجميع والعمل بيد واحدة من خلال تشجيع المواهب وتبني الجهود والطاقات الإبداعية الشابة وخلق بيئة تحفيزية من أجل رفع مستوى الوعي الثقافي وإثراء التواصل الفكري.

وأشار إلى أن إطلاق البرنامج يأتي من منطلق المسؤولية الوطنية ودور المؤسسات في تطوير ودعم التنمية الثقافية، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «يمر العالم حالياً بأزمة هي الأولى من نوعها وضعت البشرية في درجة من العزل الاجتماعي لم تسجّل في التاريخ من قبل، الأمر الذي أدّى إلى تداعيات كبيرة على الحركة الاقتصادية وكافة القطاعات الحيوية في العالم، بما في ذلك القطاع الإبداعي والثقافي. ويأتي البرنامج بمهمة نبيلة هدفها الرئيسي الدعم المادي للقطاع الثقافي المحلي من مبدعين أفراد أو مؤسسات تضررت من الأوضاع الراهنة، للتخفيف من وطأة الأوضاع الصعبة عليهم، وذلك من خلال توفير دعم موحّد من قبل جميع الجهات المحلّية والمعنية بدعم النمو الثقافي في الدولة، ويسعدنا أن نكون جزءاً رئيساً من هذه المبادرة الرائدة بقيادة وزارة الثقافة».

وأكد مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن «الصناعات الإبداعية تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد دولة الإمارات المتنوع والمستدام، وقد حرصت القيادة الرشيدة منذ أكثر من عقدين على توفير بيئة جاذبة ومرنة تسهم في تطوير هذه الصناعات والارتقاء بها وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية».

وقال عبد المنعم بن عيسى السركال مؤسس السركال أفنيو: «يمثل البرنامج شهادة على التزام الإمارات تجاه الفنانين والمبدعين ورواد الأعمال في القطاع الثقافي والإبداعي والذين لعبوا دوراً فعالاً في تطوير اقتصادنا الإبداعي، كما يؤكد من جديد دعمنا الثابت للثقافة، وروح الإبداع في مجتمعنا التي تسري في صميم اقتصادنا المستمر».

التكاليف الثابتة أبرز التحديات الاقتصادية

أشار 90% من المشاركين في المسح الوطني لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية إلى أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو التكاليف الثابتة مثل إيجار المكاتب والورش، والعمل، والرواتب والخدمات، ودفعات القروض، وسداد مستحقات المتعاقدين والموردين.

ويمكن للراغبين في الحصول على الدعم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني على أن يتم استقبال الطلبات خلال الفترة من 17 إلى 25مايو الجاري، وذلك من خلال المنصة الرقمية الموحدة التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والابداعية لتوحيد الجهود، وتوفير مصدر واحد للفنانين والمثقفين حول برامج الدعم المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمجمعات الإبداعية، كما تتيح المنصة للجمهور فرصة الاطلاع على المبادرات كافة والأفكار الإبداعية التي تعتبر بداية لتخطي تحديات المرحلة الراهنة.

وسيتم دراسة الطلبات وتقييمها وفق لجنة مختصة وفق معايير واضحة هي حجم الخسارة، ومقدار التعسر المالي، وإنتاج المحتوى الإبداعي محلياً في 2019 بما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.

وتشمل مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية التي يغطيها البرنامج للحصول على المنح المالية ما يلي: التراث الطبيعي والثقافي ويشمل المتاحف، الآثار والأماكن التاريخية، والتراث الطبيعي، التعليم الثقافي، التراث الثقافي غير الملموس، أما فنون الأداء والاحتفالات فيشمل: فنون الأداء، والموسيقى، والمهرجانات والمعارض، وتشمل الفنون البصرية والحرف كلاً من الفنون الجميلة، والتصوير، والحرف، وإعادة إنتاج، أما الكتب والصحافة فتشمل الكتابة والكتب، والمجلات والمحفوظات، والمكتبات والمحفوظات.

ويضم الإعلام المرئي والمسموع والتفاعلي: الأفلام والفيديوهات، التلفزيون والإذاعة، الإعلام التفاعلي، الألعاب الإلكترونية، وأخيراً التصميم والخدمات الإبداعية .

إحساس عال

أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالبرنامج، مثمّنةً دور وزارة الثقافة في الوقوف إلى جانب العاملين في الحقل الإبداعي من خلال تقديم منح مالية لهم، قائلةً: «يعكس هذا البرنامج إحساساً عالياً بروح المسؤولية تجاه صنّاع الإبداع، الذين تأثروا، كغيرهم، من جرّاء تداعيات أزمة كورونا التي تعصف بالبشرية. وإذ نعتز بهذه الخطوة التي جاءت نتيجة جهد جماعي مثمر قدمه أعضاء مجلسيّ الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية؛ فإننا نؤكد أن مثل هذه المبادرات من شأنها منح مبدعينا نوعاً من الطمأنينة، ليتمكنوا من مواصلة مشوارهم في إثراء الساحة الثقافية الإماراتية بعطاءاتهم الإبداعية على الرغم من الظروف الاستثنائية الراهنة».